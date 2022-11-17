TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut kura çekimleri başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan kura çekilişleri il il olarak devam edecek. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?