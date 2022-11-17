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TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekilişi, Konya'da heyecanla bekleniyor. Türkiye genelinde 250 bin konutun inşa edileceği sosyal konut projesinde, kura çekimi il il devam ediyor. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut kura çekimleri başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan kura çekilişleri il il olarak devam edecek. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri başladı. Geçtiğimiz hafta 10 ilde kura çekilişleri gerçekleştirildi.

Ancak diğer iller için TOKİ kura takvimiyle beraber çekiliş tarihi netlik kazanmadı.

TOKİ KONYA'DA HANGİ İLÇELERE KONUT YAPACAK?

TOKİ Konya'da konut yapılacak ilçeler; Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.

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