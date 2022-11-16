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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal konutlar için başvuru süreçleri geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Bazı illerde ise kura çekimi başladı. Hal böyle olunca İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kura çekim tarihini merak ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde kuraların başlamasıyla gözler tüm illerin TOKİ kura tarihlerine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

İSTANBUL-ANKARA-İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ KURA TAKVİMİ

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak KURA çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINABİLİYOR MU?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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