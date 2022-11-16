İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal konutlar için başvuru süreçleri geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Bazı illerde ise kura çekimi başladı. Hal böyle olunca İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kura çekim tarihini merak ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde kuraların başlamasıyla gözler tüm illerin TOKİ kura tarihlerine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
İSTANBUL-ANKARA-İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINABİLİYOR MU?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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