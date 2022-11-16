İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde kuraların başlamasıyla gözler tüm illerin TOKİ kura tarihlerine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?