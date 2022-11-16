İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman belli olur?
İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konutlarda kura süreci başladı. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman belli olur?
İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapıldı. Başta büyük şehirlerdeki vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman belli olur?
İSTANBUL-ANKARA-İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINABİLİYOR MU?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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