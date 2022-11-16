İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapıldı. Başta büyük şehirlerdeki vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman belli olur?