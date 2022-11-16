Sivas ve Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Sivas kura çekimi tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular dün sona erdi. Peki, Sivas ve Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Sivas kura çekimi tarihi açıklandı mı?