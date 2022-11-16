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Sivas ve Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Sivas kura çekimi tarihi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Sivas ve Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Sivas kura çekimi tarihi açıklandı mı?

Sivas ve Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ 2022 konut projesi kapsamında Sivas'ta 2 bin 56 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipler çekilen kura sonucu ile belli olacak. Peki, Sivas ve Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Sivas kura çekimi tarihi açıklandı mı?

Sivas ve Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Sivas kura çekimi tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular dün sona erdi. Peki, Sivas ve Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Sivas kura çekimi tarihi açıklandı mı?

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMANA AÇIKLANACAK?

Sivas TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan'daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu.

İlk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Bakan Kurum şunları ifade etti;

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz."

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

BAZI İLLERİN KURA ÇEKİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

TOKİ resmi internet adresi üzerinden ""İlk Evim" projesinde e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlandı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324'e ulaştı! Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz!" başlığı ile TOKİ kura çekim tarihi belli olan illeri açıkladı.

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