Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi merak konusu oldu. Kasım 2022 faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Kasım ayı TCMB PPK toplantı takvimi...

Gözler, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısına çevrildi. Merkez Bankası her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. Son toplantı geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşti.