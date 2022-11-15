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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ne olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, altın ve dolar yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayında yapacağı toplantı ile faiz kararını duyuracak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ne olacak? İşte, detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi merak konusu oldu. Kasım 2022 faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Kasım ayı TCMB PPK toplantı takvimi...

Gözler, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısına çevrildi. Merkez Bankası her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. Son toplantı geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Tarihi merak edilen TCMB faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak. Merkez bankasının bir sonraki ay toplatısı ise 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

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