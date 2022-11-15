16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Kasım evde bakım parası hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Kasım evde bakım parası hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Kasım evde bakım parası hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

500 bini aşkın engelli ve yaşlıların ailelerine evde bakım ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemelerinin kasım ayında hangi illere yatırıldığı araştırılmaya başlandı. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı hakkında merak edilenleir yazımızda ele aldık. Peki, 15 Kasım evde bakım parası hangi illere yattı? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Engellilerin aile yanında desteklenmeleri amacıyla 2006 yışında hayata geçirilen evde bakım yardımı, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların maddi açıdan desteklenmesi için gerçekleştirilen evde bakım yardımının kasım ayı ödemeleri araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Kasım evde bakım parası hangi illere yattı? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Temmuz memur maaş katsayısına göre yapılan artışla evde bakım yardımı 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 3 bin 336 liraya çıkarıldı.

Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılan evde bakım yardımının Kasım ayı ödemeleri bugün itibarıyla ödenmeye başlayacak.

15 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERE YATTI?

500 bini aşkın ihtiyaç sahibine verilen evde bakım maaşı ödemeleri Kasım ayı yatan iller güncel listesi henüz belli olmadı. Yatan iller açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA