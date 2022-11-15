Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Kasım evde bakım parası hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

Engellilerin aile yanında desteklenmeleri amacıyla 2006 yışında hayata geçirilen evde bakım yardımı, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların maddi açıdan desteklenmesi için gerçekleştirilen evde bakım yardımının kasım ayı ödemeleri araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Kasım evde bakım parası hangi illere yattı? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Temmuz memur maaş katsayısına göre yapılan artışla evde bakım yardımı 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 3 bin 336 liraya çıkarıldı.

Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılan evde bakım yardımının Kasım ayı ödemeleri bugün itibarıyla ödenmeye başlayacak.