TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl il kura tarihi açıklandı mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları sona erdi. Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa için başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde kura takvimini beklemeye başladı. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl il kura tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
TOKİ arsa başvuruları sona erdi, milyonlarca vatandaş kura takvimini beklemeye başladı. 10 Ekim'de başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, şimdi de kuraların çekileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl il kura tarihi açıklandı mı? İşte haberin detayları...
HABERİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
►TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
►TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
►TOKİ ARSA TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR?
►TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
►TOKİ ARSA ŞARTLARI
►İNŞAAT YAPIMINA NE ZAMAN BAŞLANACAK?
TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
* Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
* Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
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