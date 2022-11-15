TOKİ arsa başvuruları sona erdi, milyonlarca vatandaş kura takvimini beklemeye başladı. 10 Ekim'de başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, şimdi de kuraların çekileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İl il kura tarihi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

HABERİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

►TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

►TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

►TOKİ ARSA TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR?

►TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

►TOKİ ARSA ŞARTLARI

►İNŞAAT YAPIMINA NE ZAMAN BAŞLANACAK?