Doğalgaz yardımı nakit mi verilecek? 2022 Çalışanlara 1.000 TL doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.