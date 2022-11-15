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Doğalgaz yardımı nakit mi verilecek? 2022 Çalışanlara 1.000 TL doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Doğalgaz yardımı nakit mi verilecek? 2022 Çalışanlara 1.000 TL doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak konusu olurken binlerce vatandaş, "Doğalgaz destek ödemeleri nakit mi verilecek? sorusunu da gündeme getirdi. Peki, 1000 TL doğalgaz yardımı nakit mi verilecek? Çalışanlara doğalgaz destek ödemesi ne zaman? İşte, detaylar...

Doğalgaz yardımı nakit mi verilecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen doğalgaz ve ısınma yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Doğalgaz destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak konusu olurken binlerce vatandaş, "Doğalgaz destek ödemeleri nakit mi verilecek? sorusunu da gündeme getirdi. Peki, 1000 TL doğalgaz yardımı nakit mi verilecek? Çalışanlara doğalgaz destek ödemesi ne zaman?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NAKİT Mİ VERİLECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, çalışanlarına 1000 TL'ye kadar doğalgaz ve elektrik desteği veren firmalara gelir vergisi ve sigorta primlerinde indirim yapılacağını duyurdu.

Doğalgaz ve elektrik desteğiyle hem işverenler hem de çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar elektrik ve doğalgaz yardımı yapan işverenler vergi indirimi alacak. 1.000 TL'ye kadar yapılan yardımlar bu indirimi kapsayacak.

DOĞALGAZ DESTEİĞİ BAŞVURU EKRANI

İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden istisna tutulacak. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası sosyal yardım ödemelerine yöenlik açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir.

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek. Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı.

İstisna uygulanabilmesi için, söz konusu ödemenin, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.

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