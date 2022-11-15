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Son dakika: TÜİK Türkiye'nin 3. çeyrek işsizlik verilerini açıkladı! İşsizlik rakamları düştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Son dakika: TÜİK Türkiye’nin 3. çeyrek işsizlik verilerini açıkladı! İşsizlik rakamları düştü

Son dakika haberleri... TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7, kadınlarda %12,8 olarak tahmin edildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7, kadınlarda %12,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %47,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %47,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,9 iken kadınlarda %30,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,8 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %34,9 oldu.



Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %19,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,1, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %56,7'si hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 107 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 247 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %15,8'i tarım, %21,6'sı sanayi, %5,9'u inşaat, %56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %20,9 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile %20,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2022

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