Son dakika: TÜİK Türkiye’nin 3. çeyrek işsizlik verilerini açıkladı! İşsizlik rakamları düştü

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,8 olarak gerçekleşti



İşgücü 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %34,9 oldu.





Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %19,1 oldu



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,1, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin edildi.