BEKLENEN AÇIKLAMA: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır arabalara ÖTV indirimi gelecek mi? Son açıklamalar
ÖTV indirimi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Otomobil piyasasında ÖTV düzenlemesi beklenirken, gözler indirim olup olmayacağına çevrildi. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son noktayı koydu. Araç satın almak isteyen vatandaşlar, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi beklemeye başladı. Peki, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır arabalara ÖTV indirimi gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) düzenleme bekleyen vatandaşlar, ÖTV indirimi olup olmayacağı yönünde sorulara yanıt aramaya başaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerdeki ÖTV düzenlemesine ilişkin merak edilenleri açıkladı. Peki, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır arabalara ÖTV indirimi gelecek mi? İşte cevaplar...
OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indirimi hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Bakan Nebati, "ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna, "ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah güncellemesi üzerinde çalışıyoruz" diye yanıt verdi.
ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ NEDİR?
Türkiye'de otomobilin vergisiz ham fiyatı üzerine ÖTV ve KDV ekleniyor ve bayilerdeki satış fiyatları oluşuyor. Yılbaşından önce 3 olan ÖTV dilimi 5'e çıkarılmış ve fiyatlara güncelleme getirilmişti. ÖTV matrah güncellemesi ile aracın vergisiz, ham fiyatı üzerinden alınacak olan ÖTV dilimlerinde fiyatların yukarı yönlü yükseltilerek örneğin yüzde 80 ÖTV diliminde olan bir aracın arttırılan limitler ile yüzde 45, veya yüzde 50 ÖTV diliminine düşürülmesi sağlanacak. Böylelikle vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az bir vergi ödeyerek bir araç satın alabilecek.
YENİ FİYATLAR HESAPLANDI
Hürriyet'te yer alan haberde, sıfır araçlardan yüzde kaç ÖTV alınacağını belirleyen matrah sisteminin Renault'un Clio modelinin son 1.5 yıllık fiyat değişimi üzerinden anlatılmaya çalışıldı. Buna göre, Haziran 2021'de vergisiz fiyatı 108 bin 564 TL olan 1.0 litre motor hacmindeki Joy donanım paketine sahip otomatik vitesli Clio, bu dönemde uygulanan matrah limitinde (92 bin TL-150 bin TL) yüzde 50'lik ÖTV dilimine girdiği için 192 bin 158 TL'ye satılıyordu.
Aynı aracın vergisiz fiyatı Şubat 2022'de 174 bin 416 TL'ye çıkınca bu kez yüzde 60'lık ÖTV dilimine tabi oldu ve vergi dahil fiyatı 329 bin 297 TL'den satılmaya başlandı. Haziran 2022'de ise aracın vergisiz fiyatı 212 bin 370 TL'yi bulunca bu kez yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdi ve 451 bin 75 TL'den satışa sunuldu.
FİYATLARI NE ETKİLİYOR
ÖTV matrah limitleri 2016 yılında hayatımıza girdi. Çıkış amacı 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip sıfır araçlarda lüks, orta ve ekonomik sınıftaki araçlardan alınacak vergi oranlarını farklılaştırmaktı. Bunun için yüzde 45, 50 ve 60 olmak üzere 3 farklı dilim konuldu.
2020'de yüzde 60'lık dilimin yerini yüzde 80 aldı. Bu yılın başında ise matrah geçişlerinde ani fiyat artışlarını engellemek üzere ara dilimler getirilince 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere 5 farklı basamak oluştu.
Bu sistem, kurların stabil, küresel ekonominin normal seyrinde ilerlediği dönemlerde ihtiyaca yanıt veriyordu. Ancak, pandeminin ardından hem küresel ekonomide hem de Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerden dolayı sıfır araç fiyatları sürekli arttı.
Her ay artan fiyatlar, sıfır araçların neredeyse hepsinin yüzde 80'lik dilime girmesine neden oldu.
'LİMİTLER ARTSA BİLE AVRUPA'DAN ARAÇ ZAMLI GELECEK'
Matrah limitlerinin ne zaman ve yüzde kaç artacağı belli değil. Uzmanlar bu yöndeki haberlerin spekülasyona girdiği ve tüketicide beklenti oluşturduğu konusunda uyarıyor. Öyle ki, son 2-3 günde birçok kişinin alımını ertelemesiyle bayi trafiği azaldı bile. Bu noktada uzmanların dikkat çektiği konu ise sıfır araç fiyatlarının sürekli olarak artması.
Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan: "Sıfır araçların fiyatı dünyada artmaya devam ediyor. Küresel hammadde artışları, enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye gelen araçlar her ay zamlanıyor. 2023'te de Avrupa'daki resesyon riskinden dolayı yeterli adette üretimin olamayabileceği riski konuşuluyor
Yine yurtiçinde Döviz kurlarındaki artış da fiyatı etkiliyor. Matrah güncellemesinin yapılmaması bir beklenti oluşturdu. Şu anda insanlar biraz tedirgin oldu. Ancak, henüz yüzde kaçlık bir arttırım yapılacağının bilinmemesinden ötürü araç alımını ertelemek doğru olmayabilir."
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