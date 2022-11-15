BEKLENEN AÇIKLAMA: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır arabalara ÖTV indirimi gelecek mi? Son açıklamalar

FİYATLARI NE ETKİLİYOR

ÖTV matrah limitleri 2016 yılında hayatımıza girdi. Çıkış amacı 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip sıfır araçlarda lüks, orta ve ekonomik sınıftaki araçlardan alınacak vergi oranlarını farklılaştırmaktı. Bunun için yüzde 45, 50 ve 60 olmak üzere 3 farklı dilim konuldu.

2020'de yüzde 60'lık dilimin yerini yüzde 80 aldı. Bu yılın başında ise matrah geçişlerinde ani fiyat artışlarını engellemek üzere ara dilimler getirilince 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere 5 farklı basamak oluştu.