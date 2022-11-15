SON DAKİKA! Belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 2022 taşeron ve sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?
Sözleşmeli kamu personelinin heyecanla beklediği kadro konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kadro konusunda detaylar netleşmeye başladı. Taslak metnin hazırlandığı sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 2022 taşeron ve sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Taşeron ve sözleşmeli kamu personelinin heyecanla beklediği kadro konusunda taslak hazırlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilere yönelik 90 bin işçinin çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirterek yeni düzenleme ile kadro hakkında kavuşacaklarını duyurmuştu. Peki, belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 2022 taşeron ve sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...
HABERİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
⇒TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?
⇒Belediye şirket işçilerine kadro ne zaman VERİLECEK?
⇒MEVSİMLİK İŞÇİLER DÜZENLEMESİNDE SON DURUM
⇒TASLAKTAKİ MADDELER
TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde kamudaki taşeron işçilere ilişkin gelen soruyu yanıtladı. Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." dedi.
Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin soruya, "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız." yanıtını verdi.
MEVSİMLİK İŞÇİLER
Mevsimlik işçiler meselesine ilişkin Bilgin, bu işçilerin dönemsel olarak çalıştıklarını belirterek, "İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda bir imkan sağlayacağız. Başka bir yerden kurum işçi almasın veya yeni birisine, yeni bir taşerona vermesin işi. Daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılmasını da kapsayan bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.
Geçici işçilerin ise 10 ay 29 gün çalıştıkları bilgisini veren Bilgin, "Onu biz 12 aya, 1 yıl çalışmaya çıkaracağız ve 1 yıl çalışacak şekilde kurumlarında çalışma imkanı sağlayacağız." dedi.
Bilgin, geçici işçilerin hukukunu koruyacak bir düzenleme yaptıklarını ve onların statülerini bütünüyle değiştireceklerini söyledi.
Kamuda sözleşmeli çalışanların durumuna da değinen Bilgin, kamuda 657 sayılı kanun kapsamındaki memurlar dışında farklı çalışma biçimlerine dayalı istihdam edilenler de olduğunu ifade etti.
SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde taslak metin hazırlandı. Yapılacak son müzakerelerden sonra düzenleme Meclis'e gelecek ve yürürlüğe girecek. Böylece kamuda 4B kadrosunda çalışan sözleşmeliler kadro ile birlikte yeni sosyal ve mali haklara kavuşmuş olacak.
İşte taslaktaki maddeler:
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, hazırlanan ilk taslağa göre 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek. 3 yıldan az süresi olanlar ise 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçecek.
Bu taslağa göre halen bakanlıklarda ve belediyelerde çalışan sözleşmelilerden 3 yılı dolduranlar otomatik olarak kadroya geçmiş olacak.
İkinci taslakta ise süreli süresiz herkesin kadroya geçmesi öngörülüyor. Burada ise 3 yıl kuralına bakılmadan otomatik kadro imkanı getirilmiş olacak.
Taslaklardaki diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor:
● Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı yasanın 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
● İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.
● 31.12.2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.
● Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacaklar.
KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR
● Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel de kadro düzenlemesinden yararlanacak.
● Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.
Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.
Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
● 4924 sayılı kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
● Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor .Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartları, nitelikleri, işe alınma ve işine son verilme halleri, görev ve yetkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.
● 3 yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.
● Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.
● Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, hizmet sözleşmeleri, malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.
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