Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 15 Kasım Aile destek programı ödemeleri yattı mı? T.C kimlik numarası ile sorgulama...
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere ödenen Aile Destek Paketi'nin Kasım ayına ait ödeme tarihi merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, konu hakkında açıklamada bulunmuştu. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 15 Kasım Aile destek programı ödemeleri yattı mı? T.C kimlik numarası ile sorgulama...
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 15 Kasım Aile destek programı ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayı Aile Destek Paketi için ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 15 Kasım Aile destek programı ödemeleri yattı mı? T.C kimlik numarası ile sorgulama...
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşan Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili tarih verdi.
KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:
''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.
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