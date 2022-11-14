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Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? 14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? 14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...

Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı, Kasım ayının gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Evde bakım maaşı ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? 14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...

Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? 14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı Kasım ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Kasım ayının ortalarına gelinirken evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı araştırmaları başladı. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? 14 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı kasım ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 14 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.

Ödemeler 15 Kasım 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Kasım itibarıyla netleşmeye başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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