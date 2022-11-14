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Çalışanlara doğalgaz desteği nedir, nasıl verilecek? Çalışanlara 1.000 TL fatura desteği zorunlu mu? Kimler yararlanabilir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Çalışanlara doğalgaz desteği nedir, nasıl verilecek? Çalışanlara 1.000 TL fatura desteği zorunlu mu? Kimler yararlanabilir?

Resmi Gazete'de yayımlanan çalışanlara 1000 TL fatura desteği ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında "Çalışanlara doğalgaz desteği nedir?", "Çalışanlara doğalgaz desteği zorunlu mu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki çalışanlara doğalgaz desteği nedir, nasıl verilecek? Çalışanlara 1000 TL fatura desteği zorunlu mu? Kimler yararlanabilir?

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği zorunlu mu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren çalışanlara 1000 TL'lik doğalgaz desteği kimleri kapsayacak? Doğalgaz ve ısınma yardımı kapsamında çalışanlara ödenecek olan yardımla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Çalışanlara 1000 TL fatura desteği zorunlu mu? Kimler yararlanabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

ÇALIŞANLARA 1000 TL DOĞALGAZ YARDIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan doğalgaz ve ısınma yardımı düzenlemesinde detaylar netleşti. Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, işveren 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

ÇALIŞANLARA 1000 TL'LİK FATURA DESTEĞİ ZORUNLU MU?

Resmi Gazete'de yayımlanan çalışanlara sağlanacak olan 1000 TL'lik doğalgaz desteği ile ilgili işverenlere zorunlu tutulmadı. Ancak bunu çalışanına sağlayan işverenlere vergi muhafiyeti gibi birtakım kolaylıklar sağlanacak. Böylece işverenlerin yardımlarına devlet vergisel bir destek sağlamış oldu.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kapsamın içerisine dahil edilecek çalışanlar tamamen işverinin insiyatifine bırakılmış durumda. O sebeple çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği almak isteyenler için herhangi bir şart bulunmamakta.

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