Çalışanlara doğalgaz desteği nedir, nasıl verilecek? Çalışanlara 1.000 TL fatura desteği zorunlu mu? Kimler yararlanabilir?

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, işveren 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.