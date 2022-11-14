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Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamudaki sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesine yönelik düzenlemenin hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan personel kadroya geçiş tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmelilere kadroda artık çalışmalar son aşamaya geliyor. İlgili düzenlemeden yararlanacak vatandaşlar atılacak adımlara odaklandı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.

Kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini dile getiren Bakan Bilgin, "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık." dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan Bakan Bilgin, "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, "Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

Kadroya geçecek olan kişilerin pozisyonların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.


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