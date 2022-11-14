Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, "Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

Kadroya geçecek olan kişilerin pozisyonların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.



