Öğrencilere burs imkanı! 12 ay boyunca 3 bin TL! Enerji alanında yeni iş gücü dönemi
Türkiye enerji konusunda attığı adımlarla yolunda ilerlerken, bu alanda iş gücü konusunda da adım atıldı. Açık Deniz Teknolojileri Merkezi adıyla kurulacak bölümde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından öğrencilere 12 ay 3 bin lira burs verilecek. İşte detaylar...
Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda nitelikli insan kaynağı oluşturmak için önemli bir hamle geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Açık Deniz Teknolojileri Merkezi" kuruldu.
2 ÖZEL BÖLÜM DAHA KURULUYOR
İlk etapta 2 ön lisans programında öğrenci yetiştirilecek. Ardından 2 özel bölüm daha kurulacak.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, "Öğrencilerimiz ingilizcesi yeterli bir şekilde mezun olacaklar. Doğal gaz arama çalışmalarında gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamakta öne çıkacaklar" diye konuştu.
3 BİN LİRA BURS VE İŞ İMKANI
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından öğrencilere 12 ay 3 bin lira burs verilecek. Operasyon bölgelerinde staj imkanı sağlanacak. Bu öğrenciler işe alım süreçlerinde de öncelikli olacak.
Geleceğin enerji kahramanlarını yetiştirecek araştırma merkezi yarın törenle açılacak.
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