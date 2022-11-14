Öğrencilere burs imkanı! 12 ay boyunca 3 bin TL! Enerji alanında yeni iş gücü dönemi

3 BİN LİRA BURS VE İŞ İMKANI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından öğrencilere 12 ay 3 bin lira burs verilecek. Operasyon bölgelerinde staj imkanı sağlanacak. Bu öğrenciler işe alım süreçlerinde de öncelikli olacak.

Geleceğin enerji kahramanlarını yetiştirecek araştırma merkezi yarın törenle açılacak.