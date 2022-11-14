Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlan çiftçiler için Bakan Kirişçi'den beklenen açıklama geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nca çiftçi kayıt sistemine kayıt olan vatandaşlara mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri yapılmaktadır. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI MI?
4 Kasım tarihinde Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullanmışı.
ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?
Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulamasında bulunabilir. Sorgulama için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılmalı.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteği bu yıldan itibaren ödenebilecek.
Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle verilebilecek.
Destek ödemesinin bankaca kredi kullandırılarak üreticilere yapılması halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal üreticiler adına bankaya yatırılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2023 yılında bankaya iletilecek.
Kredinin kullandırılması, hak edişin tespitine ve üreticinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Bu karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil gibi işlemleri bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek.
Merkezi yönetim bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilecek.
Banka tarafından karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde-erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte, banka tarafından uygulanan cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanacak.
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