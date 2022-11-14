SON DAKİKA! Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanma tarihleri belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.