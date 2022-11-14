KOOP Bakkal başvuruları başladı mı? KOOP Bakkal başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KOOP Bakkal hangi illerde açılacak?

"Ancak burada önemli bir projemiz daha var. Bin 300 satış noktasını hızlı artırmak çok zor. Onun için arayışlara girdik. O arayışlardan biri de bakkal projesi. İş ortakları, partnerler ile anlaşma yapacağız, marketinin bir bölümünü bize tahsis edecek. Bizim sattığımız fiyatlar ile satacak biz de ona iskonto uygulayacağız. Bu şekilde yılsonu ya da 2023'ün ilk çeyreğinde satış noktası sayımızı 2 bin 500-3 bin rakamlarına çıkarmayı hedefliyoruz."