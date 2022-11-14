KOOP Bakkal başvuruları başladı mı? KOOP Bakkal başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KOOP Bakkal hangi illerde açılacak?
KOOP Bakkal başvuruları başladı mı sorusunun cevabı merak ediliyor.Bir zamanların bakkal amcası KOOP Bakkal adını almaya hazırlanırken bayilik açmak isteyenler ise detaylarını araştırıyor. Tarım Kredi bünyesinde yürütülen çalışmayla 2023'te bin noktaya ulaşılması hedeflenmekte. Peki KOOP Bakkal başvuruları başladı mı? KOOP Bakkal başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
KOOP Bakkal başuruları ne zaman başlayacak sorusu arama motorlarında aratılıyor. Bayilik açmak isteyenler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Vatandaşın temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlı sunmak için yola çıkan Tarım Kredi Marketlerinde yeni dönem olan KOOP Bakkal başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
KOOP Bakkal dönemi başlıyor. Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkalarda da satılacak.
KOOP BAKKAL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Proje ile ilgili proje ve lojistik konusunda sorun olmayan illerde başlayacağı bildirildi. Bakkallar başvurularını 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması durumunda detayları ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
KOOP Bakkal olmak için aranan şartlar şu şekilde:
*En az 5 yıl bu işi yapıyor olması
*Dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması
ÜRÜNLER TARIM KREDİ İLE AYNI FİYATTAN SATILACAK
Ürünler Tarım Kredi Marketleri'nde hangi fiyattan satılıyosa bakkallarda da aynı fiyattan satılacak. Bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edilecek ve tedarik sağlanacak.
300 BİN TL LİMİTLİ 'PARAF BAKKAL' KREDİ KARTI
Halbank ile ortak bir anlaşma imzalandı. Bakkallar bu konuda kredi konusuda da büyük destek alacak. Bakkallar yapılan anlaşmaya göre 300 bin TL limitli 'Paraf Bakkal' kredi kartı kullanabilecek.
KOOP BAKKAL NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "250 nokta koopbakkal projemiz ile temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştırmayı hedefliyoruz." sözleri ile müjdelenen projede Koop-Bakkal hakkında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın da açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:
"Yılsonunda satış noktası sayısını bin 863'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bizim kuruluş yılımız aynı zamanda. Geçen yıl 5,2 milyar TL olan ciromuzun bu yıl 12,3 milyar TL'ye çıkmasını bekliyoruz. Çalışan sayısında da yılsonunda 10 binli rakamlara geliriz."
"Ancak burada önemli bir projemiz daha var. Bin 300 satış noktasını hızlı artırmak çok zor. Onun için arayışlara girdik. O arayışlardan biri de bakkal projesi. İş ortakları, partnerler ile anlaşma yapacağız, marketinin bir bölümünü bize tahsis edecek. Bizim sattığımız fiyatlar ile satacak biz de ona iskonto uygulayacağız. Bu şekilde yılsonu ya da 2023'ün ilk çeyreğinde satış noktası sayımızı 2 bin 500-3 bin rakamlarına çıkarmayı hedefliyoruz."
KOOP BAKKAL NE ZAMAN AÇILACAK?
Koop Bakkalların açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama gelir gelmez detayları ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz. Ancak hayat geçecek olan Koop Bakkal projesinin Kasım ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
KOOP BAKKAL HANGİ İLLERDE OLACAK?
Koop Bakkal projesinin ilk 6 ilde yürürlüğe gireceği aktarıldı. İşte Koop Bakkal proje illeri:
*Konya
*Ankara
*Trabzon
*Sakarya
*Yozgat
*Tokat
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