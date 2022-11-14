Sıfır emisyon için Türkiye kolları sıvadı! 2050’ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım bekleniyor

1 MİLYAR 350 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Bu dönüşüm sayesinde 1 milyar 350 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor ve Türkiye'nin karbon emisyonları 2030'da 2018 seviyesinin yüzde 32 altına düşüyor.

İklim kriziyle mücadele için gerekli dönüşümde en önemli sektör olarak öne çıkan elektrik sektöründe 2030'a kadar 36,5 milyar dolar yatırım ihtiyacı bulunurken, kömür ve doğal gaz tüketiminin azalması sayesinde bu rakam 29 milyar dolara iniyor.

Ulaşım sektöründe gerekli yatırım petrol tüketiminin azalmasıyla 12,5 milyar dolardan 2 milyar dolara düşüyor.

En büyük maliyet kalemi ise kentsel dönüşümün de dahil edildiği binalarda ortaya çıkıyor. Binalarda 100 milyar dolara yaklaşan yatırım ihtiyacı fosil yakıt tüketiminin azalması sonucu 41 milyar dolara geriliyor. Sanayi ve diğer üretici sektörlerdeki ihtiyaç ise 21 milyar dolar seviyesinde kalıyor.