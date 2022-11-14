Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları devam ediyor. 2022 1. Dönem kapsamında başvuru yapan adaylar, son olarak sözlü mülakatlara katıldı. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan adayların atanması gerçekleştirilecek. Peki, bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM bekçilik 1. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 1. Dönem bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından mülakat sonuçları hakkında açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.