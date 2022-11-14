Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...

KASIM AYI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım tarihin açıklandı. TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon farkının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.