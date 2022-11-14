Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşların belirlenmesinde en önemli etkenler arasında yer alan enflasyon rakamları merak ediliyor. Enflasyon rakamları her ayın ilk haftasına açıklanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi ise merak edilen diğer unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
KASIM AYI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım tarihin açıklandı. TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon farkının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.
TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.
TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.
AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.
Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.
Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti
AĞUTOS 2022 ENFLASYON ORANI
Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
EYLÜL 2022 ENFLASYON ORANI
TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
EKİM 2022 ENFLASYON ORANI
TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
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