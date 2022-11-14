Motorine indirim son dakika: 15 Kasım Salı benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarına indirim açıklamaları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sonrası gözler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Motorine beklenen indirim konusunda detaylar belli oldu. Peki, 15 Kasım Salı benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler...
Son dakika... Motorine indirim ne zaman gelecek? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında indirim açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler motorin, benzin ve LPG'ye indirim olup olmayacağını araştırmaya başladı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişiklik, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki, 15 Kasım Salı benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...
MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?
15 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1,56 TL indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İşte 14 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Cuma günü 96,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,99 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 95,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,44 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlik devam ediyor.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Dolar endeksi Waller'ın açıklamalarının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 yükselişle 106,9 seviyesinden başladı.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Düzenlemeye göre, yurt dışından gelenlere zorunlu olan 7 gün merkezi karantina ve 3 gün evde tıbbi gözlem süresi, 5 gün merkezi karantina ve 3 gün tıbbi gözlem şeklinde kısaltıldı. Çin'e gelecek yolculara uçuştan önce birden fazla test olma şartı kaldırılırken, 48 saat içinde tek bir negatif test sonucunun ibraz edilmesi yeterli hale getirildi. Bundan böyle virüs taşıyan fazla sayıda yolcu olması gerekçesiyle uçuşların iptal edilmeyeceği bildirildi.
Brent petrolde teknik olarak 95,93 ile 96,88 dolar aralığının direnç, 94,98 ile 94,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NAISL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
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