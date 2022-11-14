Motorine indirim son dakika: 15 Kasım Salı benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika... Motorine indirim ne zaman gelecek? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında indirim açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler motorin, benzin ve LPG'ye indirim olup olmayacağını araştırmaya başladı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişiklik, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki, 15 Kasım Salı benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

15 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1,56 TL indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte 14 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları: