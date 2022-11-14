Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz Yardımı Başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir?

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."