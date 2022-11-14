15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz Yardımı Başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir?

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz Yardımı Başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
ABONE OL
Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz Yardımı Başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir?

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kasım ayının ortalarına doğru iyice hissettiren soğuk havalarla bitlikte vatandaşlar doğalgaz yardımı ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyorlar. Peki doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuyan havalar vatandaşın doğalgaz desteğine yönelmesine sebep oldu. Hem ev sahibinin hem de kiracının yararlanabildiği doğalgaz destekleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, hangi gün yatacak? Doğalgaz destek ödemleri ne zaman yatar? Doğalgaz destek ödemesine kimler başvurabilir? İşte şartları...

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; "Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir." İfadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Derya Yanık, Doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül tarihi itibariyle başladığını duyurdu.

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA