TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?

TOKİ'den açıklanan bilgilere göre İstanbul'da yapılacak olan evlerin sayısı ve evlerin hangi ilçelerde yer alacağı ise şu şekilde;

AVRUPA YAKASI (Arnavutköy-Başakşehir-Esenler) - 28.340 adet

SİLİVRİ - 200 Adet

ÇATALCA - 540 Adet

ANADOLU YAKASI (Tuzla) - 20.920 Adet