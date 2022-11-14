TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Sosyal konut projesi kapsamında başvurular kabul edildi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kura çekimi tarihleri merak ediliyor. En çok konut bilindiği üzere İstanbul'a yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
TOKİ'den açıklanan bilgilere göre İstanbul'da yapılacak olan evlerin sayısı ve evlerin hangi ilçelerde yer alacağı ise şu şekilde;
AVRUPA YAKASI (Arnavutköy-Başakşehir-Esenler) - 28.340 adet
SİLİVRİ - 200 Adet
ÇATALCA - 540 Adet
ANADOLU YAKASI (Tuzla) - 20.920 Adet
TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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