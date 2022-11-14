TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapacak. İnşa edilecek olan 250 bin sosyal konuta başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim tarihlerinde Halk Bankası, Ziraat Bankası veya e-Devlet üzerinden gerçekleşti. Peki, TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...