TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekimleri ilk olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılacağı açıklandı. 13 Kasım 2022 bugün Şanlıurfa TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapacak. İnşa edilecek olan 250 bin sosyal konuta başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim tarihlerinde Halk Bankası, Ziraat Bankası veya e-Devlet üzerinden gerçekleşti. Peki, TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?
Gaziantep TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan'daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.
Bakan Kurum'un paylaştığı tabloya göre;
9 Kasım'da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman'da TOKİ kura sonuçları belli olacak.
10 Kasımda 1480 konut için Ağrı'da,
10-11 Kasımda 2 bin 550 konut için Mardin'de,
11-12 Kasımda 2 bin 800 konut için Van'da,
13-14-15-16 Kasımda 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da,
15 Kasımda 804 konut için Hakkari'de
16 Kasımda 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.
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