Asgari ücrete zam tarihi netleşti! 2023 NET-BRÜT asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni maaş hesaplamaları...

Temmuz'da yapılan ara zam ile 5.500 liraya çıkarılan asgari ücrette enflasyonun üzerinde zam beklentisi sürüyor. Aralık ayı yaklaşırken gözler asgari ücret zammına çevrildi. 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu. Şimdi ise yeni ücret hakkında son gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, 2023 net-brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni maaş hesapları nasıl? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM TARİHİ NETLEŞTİ

TİSK Genel Kurulu'nun tarihi 6 Aralık olarak belirlenirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacağı öğrenildi. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.