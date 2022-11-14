Asgari ücrete zam tarihi netleşti! 2023 NET-BRÜT asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni maaş hesaplamaları...
8 milyona yakın çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında detaylar belli olmaya başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında yüksek zam beklentisi süren asgari ücrette, komisyonun toplantı tarihi netleşti. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Enflasyon koruması gelmesi beklenen asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den inceleyebilirsiniz. Peki, 2023 net-brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni maaş hesapları nasıl? İşte haberin detayları...
Temmuz'da yapılan ara zam ile 5.500 liraya çıkarılan asgari ücrette enflasyonun üzerinde zam beklentisi sürüyor. Aralık ayı yaklaşırken gözler asgari ücret zammına çevrildi. 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu. Şimdi ise yeni ücret hakkında son gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, 2023 net-brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni maaş hesapları nasıl? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRETE ZAM TARİHİ NETLEŞTİ
TİSK Genel Kurulu'nun tarihi 6 Aralık olarak belirlenirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacağı öğrenildi. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yeni asgari ücret ile ilgili yapılan açıklamalar, yüksek bir artışın yapılacağına işaret ediyor. Yüzde 40, 50, 60, 65 ve 70 oranlarına göre yeni maaş hesapları şu şekilde:
Yeni maaş hesapları
Mevcut: 5.500 TL
Yüzde 40: 7.700 TL
Yüzde 50: 8.250 TL
Yüzde 60: 8.800 TL
Yüzde 65: 9.075 TL
Yüzde 70: 9.350 TL
ASGARİ ÜCRETE YENİ BİR MODEL GELİYOR
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, dar ve sabit gelirliyi enflasyona karşı koruyacak önlemleri alan Hükümet asgari ücrete de yeni bir model getiriyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in belirttikleri yeni sistem ile yıllık ücretten vazgeçilecek. Asgari ücrete eşel mobil sistemiyle enflasyon koruması sağlanacak.
Bu yılki zamla ilgili açıklamalara bakıldığında güçlü bir artışın yapılacağı ortaya çıkıyor. Ancak asgari ücret ile ilgili daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" sözleri ile önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ücret politikalarında esas hedef, reel ücretlerdeki erimeyi önleyecek müdahalelerin yapılabilmiş olmasıdır. Biz bunu asgari ücrette de gerçekleştirdik. Geçen yıl buradaki bazı milletvekili arkadaşlarımızın talebi asgari ücret 5 bin lira olsun şeklindeydi.
Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira. Enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için temmuzda ücretleri koruyucu bir düzenlemeyi hayata geçirdik.
Şimdi de aynı şeyleri yapacağız. Herkes şunu bilsin ki Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz, işlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz" sözleri yeni bir modelin ipuçlarını vermişti.
GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILMIŞTI
2016 yılına kadar asgari ücret yılda iki kez belirleniyordu. Ancak temmuz ayında yapılacak zam oranı da Ocak ayından ilan ediliyordu. Enflasyonun düşük olduğu dönemlerde asgari ücretin iki kez belirlenmesi uygulamasından vazgeçilerek yıllık ücret ilan edilmeye başlandı. Böylece Ocak ayında ilan edilen yeni asgari ücret yıl sonuna kadar uygulandı. Ancak 2022 yılında asgari ücrette iki büyük değişiklik yaşandı.
Öncelikle devrim niteliğinde bir karar alınarak asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece daha önce apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli oldu. Karar bununla da kalmadı ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf tutuldu.
Böylece çalışanların gelir vergisi asgari ücret kadar kısım (2022 için 6471 lira) için vergi hesaplanmıyor.
2022 yılındaki ikinci büyük yenilik ise asgari ücrete ara zam uygulaması oldu. Böylece yıl başında yüzde 50 zam yapılan asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30'luk ikinci bir artış yapıldı ve böylece yıllık yerine iki ayrı asgari ücret belirlenmiş oldu. Böylece çalışanlar yıl içindeki enflasyon artışına karşı korundu ve kümülatif bakıldığında asgari ücretteki artış yüzde 95'i geçti.
SENEDE İKİ KEZ TESPİT
Hem Başkan Erdoğan hem de Bakan Bilgin'in sözlerine baktığımızda çalışanları enflasyonun etkisinden koruyacak yeni bir model geleceğini görüyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre bu model için birkaç alternatif üzerinde duruluyor. Birincisi asgari ücret artışlarını bir eşel mobil sistemi ile belli periyotlarla yapmak.
Burada ilk ihtimal üçer aylık dönemler olarak görünüyor. Ancak bunun pratikte zorluğu da ortada.
İkinci ve en kuvvetli ihtimal ise geçmiş dönemde olduğu gibi yılda iki kez asgari ücret belirlemek. Böylece memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette de Ocak ve Temmuz aylarında oluşacak 6 aylık enflasyon da dikkate alınarak iki ayrı artış yapmak mümkün olabilecek. Bu durumda Ocak ayında belirlenen asgari ücretin yıl içinde alım gücünün düşmesi önlenmiş, çalışanların gelirleri korunmuş olacak. Burada istihdamın korunması ve işverenlerin de desteklenmesi adına vergide olduğu gibi bir prim teşvikinin de gelmesi söz konusu olabilecek.
KOMİSYON KARAR VERECEK
Bu alternatifler asgari ücret tespit komisyonunun masasında olacak. Ancak burada önemli bir karar verilmesi gerekiyor.
Yıl içinde yapılacak ikinci asgari ücret artışının Ocak ayında mı Temmuz ayında mı tespit edileceğine de karar verilecek. Toplu sözleşmede olduğu gibi önceden oranlar belirlenip enflasyon farkı konulabilir ya da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışında olduğu gibi 6 aylık enflasyon dikkate alınabilir.
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