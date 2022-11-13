2022 EGM polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi! Polis promosyon ne zaman yatar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, polislere 27 bin TL maaş promosyonu verileceği duyurulmuştu. Tek seferde peşin olarak ödenecek polis maaş promosyonu için araştırmalar sürüyor. Söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, EGM tarafından detaylar açıklandı. Peki, polis promosyon ne zaman yatar? 2022 EGM polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, EGM ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. 1 Kasım'dan itibaren ödeneceği açıklanan polis maaş promosyonunun, bu ayki maaşlar ile birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.

Vakıfbank tarafından polislere 3 yıl için tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27.000 TL ödenecek.