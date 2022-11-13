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2022 EGM polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi! Polis promosyon ne zaman yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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2022 EGM polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi! Polis promosyon ne zaman yatar?

Polis promosyon ne zaman yatar? Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ay maaş promosyonu ile ilgili beklenen açıklamayı yapmıştı. Şimdi ise gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Tek seferde peşin olarak verilecek 27 bin TL maaş promosyonu için bekleyişte olan polis memurları, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, polis promosyon ne zaman yatar? 2022 EGM polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, polislere 27 bin TL maaş promosyonu verileceği duyurulmuştu. Tek seferde peşin olarak ödenecek polis maaş promosyonu için araştırmalar sürüyor. Söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, EGM tarafından detaylar açıklandı. Peki, polis promosyon ne zaman yatar? 2022 EGM polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, EGM ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. 1 Kasım'dan itibaren ödeneceği açıklanan polis maaş promosyonunun, bu ayki maaşlar ile birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.

Vakıfbank tarafından polislere 3 yıl için tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27.000 TL ödenecek.

EGM'DEN POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanııldı:

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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