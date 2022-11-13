Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? 13 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre ödeme tarihleri...

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay başlatılan çocuk bileşeninin ilk ödemelerin yapıldığına dikkat çeken Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklarımıza yönelik yeni desteğimizi sunmaya başladık. Çocuk Bileşeni kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 TL – 650 TL arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon TL ilave destek sağladık. Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hem aile bileşeni hem de çocuk bileşeni ile birlikte toplam 3,2 milyar TL'yi hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk.''