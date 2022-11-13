Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? 13 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre ödeme tarihleri...
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, kış dönemi öncesinde sosyal yardım faydalanıcısı haneleri yalnız bırakmadıklarını belirtti. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? 13 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre ödeme tarihleri...
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? 13 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında sosyal yardımlara ilişkin yaptığı açıklamaların detaylarını paylaştı. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? 13 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre ödeme tarihleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında sosyal yardımlara ilişkin yaptığı açıklamaların detaylarını paylaştı.
Bakan Yanık, öncelikle ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamı genişletilen sosyal yardımlar ile dezavantajlı vatandaşlara kamu kaynaklarının aktarıldığını belirtti.
SYDV'lere iki kat kaynak aktarıldı
Güçlü sosyal altyapı sistemi sayesinde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Kış dönemi öncesinde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar altında toplam yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacağız" dedi.
Bu kapsamda hali hazırda Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na düzenli bir şekilde kaynak aktardıklarını ifade eden Bakan Yanık, ''Kış dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli aktardığımız periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon TL'ye çıkardık'' diye konuştu.
AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK 2022?
Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Kasım ayına ilişkin ödemelerin başladığını duyurarak, ''Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz Eylül ayında bütçesini 40 milyar TL'ye çıkardığımız desteğimizde ödemeleri bu ay artırarak yapıyoruz. Hak sahibi hanelerimize 850 TL – 1250 TL arasında bir ödeme gerçekleştiriyoruz'' şeklinde konuştu.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay başlatılan çocuk bileşeninin ilk ödemelerin yapıldığına dikkat çeken Bakan Yanık, şunları söyledi:
"Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklarımıza yönelik yeni desteğimizi sunmaya başladık. Çocuk Bileşeni kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 TL – 650 TL arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon TL ilave destek sağladık. Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hem aile bileşeni hem de çocuk bileşeni ile birlikte toplam 3,2 milyar TL'yi hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk.''
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