TOKİ ÜCRET İADELERİ ne zaman yatacak? TOKİ parası geri ödeniyor mu? TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır?
TOKİ ücret iadeleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri belli olmaya başladı. Başvuru sonucunda kendisine 2+1, 3+1 daire çıkmayan vatandaşlar arama motorlarında "TOKİ parası geri ödeniyor mu?", "TOKİ para iadesi nasıl yapılacak?" sorularının cevaplarını araştrıyor. İşte merak edilenler...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri belli olmaya başladı. Başvurularının 8 milyonu aştığı dev projede kendisine daire çıkmayan vatandaşlar TOKİ ücret iadesinin ne zaman yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki TOKİ parası geri ödeniyor mu? TOKİ para iadesi nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
TOKİ ÜCRET İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
İADELER NASIL YAPILACAK?
Kurada hak sahibi olamayanlar ücret iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.
TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
İŞTE KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLAN İLLER:
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut
8 Kasım Salı: Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
• Proje il nüfusuna kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğunu bildirir belge ile, kayıtlı olmayanlar ise Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge
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