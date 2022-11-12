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Trabzon Havalimanı’nı 10 ayda 2 milyon 764 bin yolcu kullandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Trabzon Havalimanı’nı 10 ayda 2 milyon 764 bin yolcu kullandı

Trabzon Havalimanı’na 2022 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 ayda 20 bin 260 uçak iniş-kalkış yaparken, toplam 2 milyon 764 bin 530 yolcu trafiği yaşandı.

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