Devletin yardımı muhtaç ailelerin yüzünü güldürüyor! Rakam 7 milyar TL’yi bulacak

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ

Çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 ile 650 TL aralığında mali katkıda bulunuluyor. 1-2 çocuklu 350, 3 çocuklu 450, 4 çocuklu 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sunuluyor. Destekten yararlanmaya hak kazanan 1.8 milyon haneye toplam 776 milyon lira sağlandı.

KİMSE İŞSİZ KALMASIN DİYE

18-55 yaşındaki ihtiyaç sahibi olduğu kayıt altında olan kişiler "İşe Yönlendirme Yardımı"ndan yararlanıyor. Ödemeler 1 yıl içinde, en fazla 3 defa, aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar (1650 TL) karşılanıyor.