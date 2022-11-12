Ev sahiplerinden sonra sahne kiracıların! Kolay paranın yolu korsan kiralama! Aman başınız yanmasın

EV SAHİPLERİ DİKKATLİ OLMALI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, kiracının evini kiraya vermesinin alt kiralama olarak tanımlandığını belirterek, "Bunun için sözleşmede 'alt kiralama yapabilir' ibaresinin eklenmesi gerekiyor. Eğer ev sahibinden habersiz yapılıyorsa ev sahibi evi tahliye ettirebilir" dedi. Bazılarının ev sahiplerine fark ettirmeden alt kiralama yapılabilir ibaresini sözleşmeye eklediğini anlatan Akdoğan, ev sahiplerinin sözleşmeleri iyi okumaları yönünde uyarıda bulundu.



EMNİYETİ SUİİSTİMALE GİRER

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kiracının ev sahibinden habersiz kiralama yapmasının emniyeti suiistimale girdiğini söyledi. Ağaoğlu, "Gerçek ev sahipleri, bilmediği ya da tanımadığı kişilere evi kiraya verildiği için mağduriyet yaşayabilir. Burada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kiracısına maddi manevi tazminat davası açabilir" dedi.





DAVA DOSYASI ARTTI

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, kira artışları nedeniyle sadece kiracıların değil iyi niyetli ev sahiplerinin de mağdur edildiğini söyledi. Ev sahiplerinin açtığı davalarda artış yaşandığını anlatan Kiraz, "Kira fiyatlarındaki artış, turist sayısında yaşanan patlama ve öğrenci konut talebi nedeniyle bazı kişiler bu durumu fırsata çeviriyor. Kiraladıkları evleri günlük kiralama yapıyorlar ya da oda kiralıyorlar" dedi. Ev sahiplerinin bu gibi nedenlerle tahliye davası açtığını anlatan Kiraz, "Ev sahipleri eğer kira sözleşmelerinde 'Alt kiralama yapılabilir' maddesi eklemiyorsa bu hukuka aykırıdır. Bu durum ticari kiralama olarak kabul edilir ve sözleşme feshedilir" diye konuştu.