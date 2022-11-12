En az %50 zam! 2023 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete enflasyon ayarı!

Yılın son ayında asgari ücreti belirlemek üzere komisyon toplanacak. 8 milyondan fazla asgari ücretli için yeni maaş belirlemesinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Enflasyon ayarı getirilmesi beklenen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da en çok merak edilenler arasında. Asgari ücret artışında alım gücü ve enflasyon rakamları ile geçim endeksi etkili olacak. Peki, 2023 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 50 ZAM

8 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için komisyon Aralık ayında toplanacak. Yeni ücret için geri sayım başlarken, artışta enflasyon verileri belirleyici olacak. Vatandaşı enflasyona karşı korumak için çalışmalarını titizlikle yürüten hükümetin açıklamaları sonrası, kamuoyunda asgari ücrete en az yüzde 50 oranında artış yapılacağı beklentisi oluştu.