En az %50 zam! 2023 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete enflasyon ayarı!
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılın asgari ücretinin yine enflasyon üzerinde güçlü bir artışla belirlenmesi beklenirken, hükümetten gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Başkan Erdoğan'ın yaptığı asgari ücret açıklamaları, yeni asgari ücrette ciddi artış yaşanacağını gözler önüne serdi. Peki, 2023 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...
Yılın son ayında asgari ücreti belirlemek üzere komisyon toplanacak. 8 milyondan fazla asgari ücretli için yeni maaş belirlemesinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Enflasyon ayarı getirilmesi beklenen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da en çok merak edilenler arasında. Asgari ücret artışında alım gücü ve enflasyon rakamları ile geçim endeksi etkili olacak. Peki, 2023 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 50 ZAM
8 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için komisyon Aralık ayında toplanacak. Yeni ücret için geri sayım başlarken, artışta enflasyon verileri belirleyici olacak. Vatandaşı enflasyona karşı korumak için çalışmalarını titizlikle yürüten hükümetin açıklamaları sonrası, kamuoyunda asgari ücrete en az yüzde 50 oranında artış yapılacağı beklentisi oluştu.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı. Bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. 2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, dar ve sabit gelirliyi enflasyona karşı koruyacak önlemleri alan hükümet asgari ücret için yeni bir model getirmeye hazırlanıyor. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Bakan Vedat Bilgin sinyali verdi. Buna göre yeni asgari ücret belirleme yöntemi için eşel mobil sistemi ile enflasyon koruması masaya geldi.
ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN YENİ MODEL SİNYALİ
Ancak Asgari ücret ile ilgili daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamadaki "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" sözleri ile bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'in "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ücret politikalarında esas hedef, reel ücretlerdeki erimeyi önleyecek müdahalelerin yapılabilmiş olmasıdır. Biz bunu asgari ücrette de gerçekleştirdik. Geçen yıl buradaki bazı milletvekili arkadaşlarımızın talebi asgari ücret 5 bin lira olsun şeklindeydi. Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira. Enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için temmuzda ücretleri koruyucu bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Şimdi de aynı şeyleri yapacağız. Herkes şunu bilsin ki Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz, işlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz" sözleri yeni bir modelin ipuçlarını vermişti.
GEÇTİĞİMİZ DÖNEM YAPILDI
2016 yılına kadar asgari ücret yılda iki kez belirleniyordu. Ancak Temmuz ayında yapılacak zam oranı da Ocak ayından ilan ediliyordu. Enflasyonun düşük olduğu dönemlerde asgari ücretin iki kez belirlenmesi uygulamasından vazgeçilerek yıllık ücret ilan edilmeye başlandı.
Böylece Ocak ayında ilan edilen yeni asgari ücret yıl sonuna kadar uygulandı. Ancak 2022 yılında asgari ücrette iki büyük değişiklik yaşandı.
Öncelikle devrim niteliğinde bir karar alınarak Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece daha önce apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli oldu.
Karar bununla da kalmadı ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf tutuldu. Böylece çalışanların gelir vergisi asgari ücret kadar kısım (2022 için brüt 6.471 lira) için vergi hesaplanmıyor.
2022 yılındaki ikinci büyük yenilik ise asgari ücrete ara zam uygulaması oldu. Böylece yıl başında yüzde 50 zam yapılan asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30'luk ikinci bir artış yapıldı ve böylece yıllık yerine iki ayrı asgari ücret belirlenmiş oldu. Böylece çalışanlar yıl içindeki enflasyon artışına karşı korundu ve kümülatif bakıldığında asgari ücretteki artış yüzde 95'i geçti.
2. MODEL: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA 2 KEZ TOPLANACAK
İkinci ve en kuvvetli ihtimal ise geçmiş dönemde olduğu gibi yılda iki kez asgari ücret belirlemek. Böylece memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette de Ocak ve Temmuz aylarında oluşacak 6 aylık enflasyon da dikkate alınarak iki ayrı artış yapmak mümkün olabilecek. Bu durumda Ocak ayında belirlenen asgari ücretin yıl içinde alım gücünün düşmesi önlenmiş, çalışanların gelirleri korunmuş olacak. Burada istihdamın korunması ve işverenlerin de desteklenmesi adına vergide olduğu gibi bir prim teşvikinin de gelmesi söz konusu olabilecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu alternatifler asgari ücret tespit komisyonunun masasında olacak. Ancak burada önemli bir karar verilmesi gerekiyor. Yıl içinde yapılacak ikinci asgari ücret artışının Ocak ayında mı Temmuz ayında mı tespit edileceğine de karar verilecek. Toplu sözleşmede olduğu gibi önceden oranlar belirlenip enflasyon farkı konulabilir ya da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışında olduğu gibi 6 aylık enflasyon dikkate alınabilir.
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