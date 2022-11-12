Otomobil alacaklar dikkat! Matrah düzenlemesi ne zaman yapılacak? Araç fiyatlarına indirim nasıl yansıyacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesapladı

Ziya Alp Gülan, "Bizim tabi beklentimiz, böyle bir düzenlemenin çok hızlı yapılması halinde sektördeki belirsizlik kalkar. Yoksa bizim showroomlarımıza gelen müşterimizin de 'acaba beklesek mi' düşüncesi oluşuyor. Ama biz tabi sektör içindekiler olarak bekleme durumunda aracın ana çıplak bedeline gelebilecek herhangi bir artış, kurlar kaynaklı veya ham madde veya lojistik kaynaklı bu aradaki farkı kapatabiliyor. O yüzden kritik kararı müşterilerimizin vermesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Gülan, "Beklemenin avantajları olabileceği gibi dezavantajları da olabilir. Burada sadece bu tabloyu açıkladık. Tabi ki kararı müşterilerimiz verecektir.Buradaki bütün kritik nokta ilk başlangıç yani, şuanda 200 bin olarak söylenen daha çok satışların gerçekleştiği yüzde 80'lik baremdeki bir aracı yüzde 70'e mi yüzde 60'a mı gerileyebileceği yönünde. Şöyle baktığımız zaman yılbaşında 72 nokta 1 milyar gibi bir ÖTV hedefi vardı. Sonra biliyorsunuz bütçede yeni bir düzenleme yapıldı. Orada 142 milyar gibi bir hedef oluştu. Şimdi bu hedeflere de bakıldığı zaman buradaki matrahının yükseltilmesi devletin ÖTV gelirlerinde düşmesi anlamına geldiği için biz tabloyu gösterip sonucun ne olacağı konusunda çok yorum yapmamız yanıltıcı olur. Ama bütçelerin tutturulması adına matrahtaki düzenlemelerinde yüzde 5 nokta 6'lık avantaj getirebileceği yönünde düşünüyorum. Onunda yan etkilerine bakmak lazım. Ama satışların artacağı yönünde bir tereddüt yok. Beklentimiz bir an önce bu konunun netliye kavuşması." dedi.