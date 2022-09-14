Öğrencilere 2 milyar 662 milyon 473 bin TL’lik kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize hayırlı olsun. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında sunduğumuz düzenli eğitim yardımlarımıza bir göz atalım. 2021 yılında öğrencilerimize yönelik ne gibi destekler sağladık?" dedi.