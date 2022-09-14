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TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan sosyal konut başvuruları için detaylar belli oldu. TOKİ için bulundukları illerde başvuru yapmak isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 81 ili kapsayacak proje ile dar gelirli vatandaşlar, uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ GAZİANTEP VE ŞANLIURFA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. TOKİ başvuruları bugün başlayacak e-Devlet üzerinden yapılacak.

BAŞVURU BEDELİ DÜŞÜRÜLDÜ

Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1.000 liradan 500 TL'ye indirildi.

NASIL BAŞVURU YAPACAĞIM?

Vatandaş gerekli şartlara sahip olup, olmadığını kontrol edecek. (Aksi durumda başvurusu geçersiz sayılacak) Başvuru yapacağı ildeki projedeki konut tipini belirleyecek. Daha sonra e-devlet üzerinden ya da Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvuru yapacak.

Vatandaş, e-devlet sitesine girdiğinde karşısına çıkan sekmeye TOKİ konut ve işyeri başvurusu yazdığı takdirde çıkan ekranda istenilen bilgileri dolduracak, başvuru bedelini de yine aynı ekran üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek 500 lira olan başvuru bedelini ödeyerek, süreci tamamlamış olacak.

E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

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