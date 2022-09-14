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Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye açıklaması: Çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Avrupa Uzay Ajansı’ndan Türkiye açıklaması: Çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz

Avrupa Uzay Ajansı İklim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Andrea Vena, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiye’nin bu çalışmalarından dolayı memnuniyet duyuyor ve çalışmalarını da destekliyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın Avrupa Uzay Ajansı ile yapılması mümkün olabilecek çalışmalarını dört gözle bekliyorum." dedi.

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