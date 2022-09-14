Konya TOKİ başvuruları nereye yapılacak? TOKİ Konya ucuz sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
Konya TOKİ başvuruları nereye yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesine ilişkin 13 Eylül Salı günü açıklamada bulunarak detayları aktarmıştı. Peki, Konya TOKİ başvuruları nereye yapılacak? TOKİ Konya ucuz sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
Konya TOKİ başvuruları nereye yapılacak? TOKİ Konya ucuz sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurusu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen açıklamayı 13 Eylül'de yaptı. Peki, Konya TOKİ başvuruları nereye yapılacak? TOKİ Konya ucuz sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
- CİHANBEYLİ
- ÇELTİK
- ÇUMRA
- DERBENT
- EREĞLİ
- GÜNEYSINIR
- HADİM 3. ETAP
- HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ
- HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ
- ILGIN
- KADIHANI 6 VE 7. ETAPLAR
- KULU
- MERKEZ
- SARAYÖNÜ
- TAŞKENT 3. ETAP
- TUZLUKÇU 2. ETAP
- YALIHÜYÜK 2. ETAP
- YUNAK 3. ETAP
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
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