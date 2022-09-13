TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ peşinat ödemeleri hangi tarihte başlayacak? Taksit tutarı ve ödeme tarihleri...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. İşte detaylar...

Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu.

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.