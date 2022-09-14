Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye için yeni tahmin: Büyüme oranında artışa gidildi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükseltti. Diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşu, arz şokları ve enflasyonun dünya ekonomisini sert bir şekilde vurduğunu bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürdü.
Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Arz Şokları ve Enflasyon Dünya Ekonomisini Sert Bir Şekilde Vuruyor" başlığıyla yayımladı.
Raporda, Avrupa'daki gaz krizinin, yüksek enflasyonun ve küresel çapta para politika sı sıkılaşmasındaki keskin hızlanmanın ekonomik beklentilere ağır bir darbe indirdiği kaydedildi.
Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4, 2023'te yüzde 1,7 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.
Fitch, haziran ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de yüzde 2,9, 2023 ve 2024'te yüzde 2,7'şer büyüyeceğini öngörmüştü.
AVRO BÖLGESİ VE ABD İÇİN RESESYON BEKLENTİSİ
Raporda, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin bu yılın sonlarında resesyona girmesinin, ABD'nin de 2023 ortalarında hafif bir resesyon yaşamasının beklendiğine işaret edildi.
ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 1,7'ye çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,5'ten yüzde 0,5'e indirildiği aktarıldı. ABD'nin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,7'ye çıkarıldığı bildirildi.
2023 VE 2024 TAHMİNİ
Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkarıldığı kaydedildi. Daha önce 2023'te yüzde 2,1 büyümesi beklenen Avro Bölgesi ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,1 daralmasının beklendiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e çıkarıldı.
ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ DE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Raporda, Çin ekonomisinin toparlanmasının ise Kovid-19 salgınına karşı uygulanan karantina önlemleri ve gayrimenkul sektöründeki çöküş nedeniyle sınırlandığı aktarıldı.
Raporda, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 3,7'den yüzde 2,8'e düşürüldüğü, 2023 yılı beklentisinin de yüzde 5,3'ten yüzde 4,5'e çekildiği belirtildi. Çin ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye indirildiği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN 2022 YILI BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde büyüdüğü bildirildi.
Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2, 2023 ve 2024'te yüzde 2,9'ar büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.
POLİTİKA FAİZLERİ BEKLENENDEN ÇOK DAHA HIZLI ARTIYOR
Raporda, yüksek ve kalıcı enflasyonun yükselen kısa vadeli enflasyon beklentilerinin ve sıkı işgücü piyasalarının ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son aylarda daha şahinleşmesine neden olduğu da aktarıldı.
Politika faizlerinin beklenenden çok daha hızlı arttığı belirtilen raporda, Fed'in yıl sonuna kadar faiz oranını yüzde 4'e çıkarmasının ve 2023 boyunca orada tutmasının, ECB'nin yeniden finansman oranını aralık ayına kadar yüzde 2'ye yükseltmesinin ve BoE'nin faizi Şubat 2023'e kadar 3,25'e çıkarmasının beklendiği kaydedildi.
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