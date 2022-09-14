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Akaryakıt fiyatlarında yeni tahmin! Brent petrolde 2023 çelişkisi... Varil fiyatı ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Akaryakıt fiyatlarında yeni tahmin! Brent petrolde 2023 çelişkisi... Varil fiyatı ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanırken önümüzdeki yıl brent petrolün varil fiyatına ilişkin çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi 2023 yılında brent petrolün varilinin tahmini fiyatını 96 dolar olarak açıklarken, Emtia ve para stratejisti Wayne Gordon Rusya'nın piyasaya biraz daha fazla petrol ihraç etmesinden dolayı petrolün varilinin 125 dolara çıkacağını ifade etti.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), küresel Brent ham petrol fiyatları için 2022 tahminini aşağı yönlü revize etti. Buna göre bu yıl varil başına ortalama 104 dolar ve 2023'te ise 96 dolar tahmini paylaşıldı.

Halihazırda 92 dolar seviyelerinden işlem gören petrolün varil fiyatıyla ilgili farklı öngörüler gelmeye devam ediyor.

2023 İÇİN PETROL FİYATI ÖNGÖRÜSÜ

Emtia ve para stratejisti Wayne Gordon, gelecek yıla ilişkin EIA'dan farklı olarak beklentisini aktardı. Gordon, katıldığı Bloomberg yayınında, söz konusu fiyatların, kısmen Rusya'nın piyasaya biraz daha fazla petrol ihraç etmesinden dolayı baskı altında kaldığını söyledi.

"125 DOLAR SEVİYELERİNE GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Çin'in petrol talebinin çok daha zayıf kaldığını, bunun nedeninin de Asya ülkesindeki toparlanmanın şimdiye kadar beklentileri karşılamadığını anlatan Gordon, şöyle dedi:

"Önümüzdeki yılın ilk yarısına geldiğimizde petrol fiyatlarının 125 dolar seviyelerine geri döneceğini düşünüyoruz."

Akaryakıtta pes dedirten yöntem!

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