Türkiye’nin uzay serüveninde bir ilk! ASELSAN ekipmanları uzayda başarıyla test edildi

Alınan bilgiye göre, uzayda konumlanacağı yörüngesine yolculuğu bir süredir devam eden Türksat 5B uydusu ve içerisinde yer alan ASELSAN ekipmanlarına ait ilk sinyaller, uydunun yörüngesine ulaşmasıyla birlikte yer kontrol istasyonundan alındı.