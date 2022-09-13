Altın, Euro neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 13 Eylül güncel altın fiyatları...
Altın, Euro neden düşüyor son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Son günlerde aşağı tönlü ivme kaydeden altın fiyatları düşüşünü sürdürürken nedeni merak ediliyor. Peki, Altın, Euro neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 13 Eylül güncel altın fiyatları...
Altın, Euro neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Peki, Altın, Euro neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 13 Eylül güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin ardından geriledi.
ABD'de TÜFE ağustos ayında 0,1 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Yıllık enflasyon da yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde geldi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı verinin ardından yüzde 1,5 düşüşle 1700 doların altına kadar geriledi.
GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA
İç piyasada gram altın 997 lira, çeyrek altın 1654 lira, cumhuriyet altın 6 bin 805 liradan satılıyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Analistler, ağustosta beklentilerin üzerinde gelen verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair umutları kırdığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.
Piyasalar 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek politika toplantısında 75 baz puan büyüklüğünde üçüncü bir faiz artışını fiyatlıyor.
Fed, 75 baz puan artırıma gitmesi durumunda politika faizini hedeflenen yüzde 3-yüzde 3,25 aralığına yükselterek 2008'in başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış olacak.
ALTIN, EURO NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA?
Altının neden düştüğüne yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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