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Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

Son dakika dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Temmuz'da sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

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