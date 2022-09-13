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Son dakika: ABD'de enflasyon rakamları açıklandı! Yine beklentiyi aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Son dakika: ABD’de enflasyon rakamları açıklandı! Yine beklentiyi aştı

Son dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

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