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Çanakkale'de balık bolluğu! 100 liradan satılan palamut yarı fiyatına indi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Çanakkale’de balık bolluğu! 100 liradan satılan palamut yarı fiyatına indi

Çanakkale'de palamudun 3 gündür bollaşmasıyla fiyatı da yarı yarıya düştü. Tezgahta eylül başında adedi 100 TL'den satışa çıkarılan palamut, 2 gündür 50 TL'den satılıyor.

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