TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul’a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

Vatandaşlarımıza altyapı ve imarları hazırlanmış arsa alternatifleri de sunuyoruz. Düşük gelir gruplu vatandaşlarımıza kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle faizsiz satılacaktır. Belirlenen projeye uygun bir şekilde kendi evini yapabilecek. Mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Arsalar iki gruptan oluşuyor. 350 ila 500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 liradan başlayan bin 604 liradan başlayan 10 yıllık vade ile satılacak. Hisseli parseller ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle ve 10 yıl vade ile yapılacaktır.