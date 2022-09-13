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TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul’a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin detaylarını aktardı. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut. Engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. 18-30 yaş arası gençler için de kontenjan oluşturduk, 50 bin konutu yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

Vatandaşlarımıza altyapı ve imarları hazırlanmış arsa alternatifleri de sunuyoruz. Düşük gelir gruplu vatandaşlarımıza kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle faizsiz satılacaktır. Belirlenen projeye uygun bir şekilde kendi evini yapabilecek. Mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Arsalar iki gruptan oluşuyor. 350 ila 500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 liradan başlayan bin 604 liradan başlayan 10 yıllık vade ile satılacak. Hisseli parseller ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle ve 10 yıl vade ile yapılacaktır.

Kampanyanın ilk etabından 10 bin iş yerini hizmete sunacağız.

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