TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin detaylarını aktardı. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut. Engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. 18-30 yaş arası gençler için de kontenjan oluşturduk, 50 bin konutu yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.
Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.
İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.
Vatandaşlarımıza altyapı ve imarları hazırlanmış arsa alternatifleri de sunuyoruz. Düşük gelir gruplu vatandaşlarımıza kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle faizsiz satılacaktır. Belirlenen projeye uygun bir şekilde kendi evini yapabilecek. Mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Arsalar iki gruptan oluşuyor. 350 ila 500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 liradan başlayan bin 604 liradan başlayan 10 yıllık vade ile satılacak. Hisseli parseller ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle ve 10 yıl vade ile yapılacaktır.
Kampanyanın ilk etabından 10 bin iş yerini hizmete sunacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
- İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı?
- TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ 2022 arsa fiyatları açıklandı mı, ne kadar?
- Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut açıklaması CANLI İZLE: 13 Eylül Başkan Erdoğan AHABER canlı yayın...
- TOKİ'den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Hangi illerde ev yapılacak? Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...
- KYK yedekler açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Eylül evde bakım maaşı son dakika yattı mı? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...
- TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...
- TOKİ e-Devlet başvuru ekranı: TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?
- Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut açıklaması saat kaçta?
- Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?
- KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK 2022 yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?