12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatlarında yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere son olarak Temmuzda 2 TL'lik bir zam yapılmıştı. Peki, Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrasında tütün ürünleri tüketicileri yeni zam olasıklıklarını merak ediyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 12 EYLÜL 2022

ÖTV zammının ardından sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddia edildi. İddialar sonrası yeni sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Ancak sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI - 12 EYLÜL 2022

Muratti: 29,00 TL

Lark: 28,00 TL

LD: 27,5 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Marlboro: 31,00 T

Winston: 29 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA