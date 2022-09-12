FED'in faiz kararında dolar ve altın tehlikesi! Artış sinyali geldi! FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur? FED faiz kararı ne zaman?
Piyasalarda dalgalanma sürerken FED'in bu ay içinde alacağı faiz kararına ilişkin de detaylar ortaya çıkmaya başladı. FED'in yine faiz artırması beklenirken, bu artışın altın ve dolar üzerindeki etkisi merak ediliyor. Peki FED'in faiz kararı ne olacak? FED faiz artırırsa dolar ve altın ne tepki verecek? İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 kazançla 3.649,21 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.650,07 puana taşıdı.
117,5 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 5,98, holding endeksi yüzde 4,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,64 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile spor oldu.
FED YÜZDE 90 İHTİMALLE FAİZ ARTIRIMINA GİDECEK
Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını söyledi.
Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.
ENFLASYON VURGUSU
Yarın veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.650 seviyesinin direnç, 3.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyor.
Ekonomistler, temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,4 artacağını öngörüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 6 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 5 bin lira, en yüksek 1 milyon 19 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 1 milyon 6 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 695 milyon 61 bin 20,69 lira, işlem miktarı ise 4.637,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 706 milyon 364 bin 705,69 lira düzeyinde gerçekleşti.
FED FAİZLERİ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?
ABD Merkez Bankası Jerome Powell geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada enflasyonu kontrol altın almak için faizleri artırmaktan çekinmeyeceklerini ifade etmişti. Nitekim Temmuz ayında gerçekleşen toplantının ardından FED politika faizini 75 baz puan artırdığını açıkladı. Böylece faizler 2,25-2,550 aralığına yükseldi.
Piyasalarda FED'in faizleri yeniden yükselteceği yönünde bir beklenti yer alırken vatandaşlar bu durumda dolar ve altının durumunun ne olacağı yükseleceği mi yoksa düşeceğimi yönünde araştırmalarına devam ediyor.
Uzmanlar ise ABD Merkez Bankası FED'in faizleri artırması durumunda Amerikan Doları'na yönelik yatırım talebinin artmaya meyilli olduğunu kaydediyor.
Doların daha fazla faiz getirisi sunması nedeniyle uluslararası yatırımcıların da ellerindeki yabancı döviz varlıklarını dolara çevirmeye başlayabilecekleri de belirtiliyor.
Böyle bir gelişmenin sonucunda ise dolar diğer ülke para birimlerinin karşısında değer kazanırken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybedebileceği düşünülüyor.
FED'in faiz artırımına karşı altın piyasasının tepkisi de en çok merak edilen konular arasında. Ancak altın için önemli olan FED'in faizleri ne kadar artıracağı. Faizlerin 50 baz artırılması halinde altın piyasasının zaten bu gelişmeye göre önceden pozisyon aldığı için altın fiyatlarında radikal değişiklikler beklenmiyor.
Fakat FED faizinin 75 baz puan artırılması halinde fiyatlarında baskının artacağı düşünülüyor.
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