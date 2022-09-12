FED’in faiz kararında dolar ve altın tehlikesi! Artış sinyali geldi! FED faiz artırırsa dolar ve altın ne olur? FED faiz kararı ne zaman?

Böyle bir gelişmenin sonucunda ise dolar diğer ülke para birimlerinin karşısında değer kazanırken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybedebileceği düşünülüyor.

FED'in faiz artırımına karşı altın piyasasının tepkisi de en çok merak edilen konular arasında. Ancak altın için önemli olan FED'in faizleri ne kadar artıracağı. Faizlerin 50 baz artırılması halinde altın piyasasının zaten bu gelişmeye göre önceden pozisyon aldığı için altın fiyatlarında radikal değişiklikler beklenmiyor.

Fakat FED faizinin 75 baz puan artırılması halinde fiyatlarında baskının artacağı düşünülüyor.